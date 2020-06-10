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10 июня 2020, 12:41

Имена победителей национального финала бизнес-игры "Начинающий фермер" станут известны в конце июля

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном финале международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" участвует 41 молодежная команда, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Прием заявок для участия в нашем совместном с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) проекте завершен. В национальном финале участвует 41 проект. Среди них такие, как "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей", "Вермиферма" (проект органической фермы), "Производство озимой пшеницы "Элегия" по интенсивной технологии", "Голубика - ягода, продлевающая жизнь", "Сырный хуторок", "КФХ "Изобилие" по производству цукатов из тыквы. Хотелось бы отметить повышенный интерес к аграрной игре учащейся молодежи. 35 проектов школьников и учащихся средних специальных учреждений образования поборются за право представлять Беларусь на международном этапе конкурса. Вместе с тем, даже на данном этапе, оргкомитет дал рекомендации и предложил авторам-школьникам бизнес-планов доработать их", - рассказала Юлия Зинкевич.

В международном проекте в этом году участвуют молодежные организации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Национальные этапы пройдут до 31 июля, международный заочный - до 31 августа. "В Беларуси национальный финал планируем провести с 27 по 31 июля. Его формат - офлайн или онлайн - будет определен с учетом эпидобстановки. В состав жюри войдут представители Минсельхозпрода, Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Беларуси и БРСМ. Программой финала предусмотрено проведение вебинаров по темам развития навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработке управленческих решений и умения работать в команде", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Проведение Гранд-финала запланировано на 8-12 октября в Москве. Для оценки бизнес-планов финалистов формируется международный экспертный совет, который рассмотрит бизнес-проекты и определит победителей в пяти номинациях: "Животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство", "Растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн", "Полеводство, овощеводство", "Агротуризм", "Сельскохозяйственная кооперация и свободная тема". Главным призом для победителей в трех возрастных категориях (школьники, студенты, работающая молодежь) станет оплачиваемая организаторами стажировка в ведущих аграрных хозяйствах стран - участниц "Начинающего фермера".

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" - совместный проект БРСМ и РССМ. В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Проект объединил школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК в возрасте до 31 года. Игра способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде.-0-

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