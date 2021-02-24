Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена победителей 10-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Сразу после официальной церемонии открытия республиканского гранд-финала популярного молодежного проекта в бизнес-холле "Президент-Отеля" начнет работу интерактивная выставка-презентация "Навигатор идей". На ней в 10 кластерах будут представлены авторские разработки финалистов. Параллельно пройдет защита проектов, по итогам которой станут известны имена победителей", - рассказала Наталья Столпинская.

Каждый номинант на победу сможет выступить перед экспертным советом и презентовать свою разработку. "На защиту проекта отводится три минуты, далее в течение двух минут эксперты могут задавать вопросы. Традиционно критериями оценки станут актуальность заявленной темы, практическая значимость работы, а также новизна идеи и реальность реализации, - пояснила руководитель конкурса. - При этом немаловажную роль в защите играют четкость и логическая обоснованность. После окончания защиты предусмотрена рефлексия с экспертами. Каждый участник сможет задать вопрос эксперту или получить фидбэк по проекту с советами на будущее".

Победителей проекта определят в двух возрастных группах - учащиеся, студенты и работающая молодежь - в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество, экономика и социальная сфера".

Традиционно самая ожидаемая часть финала - церемония награждения победителей. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителей наградят дипломами и фирменными статуэтками. "Также мы номинируем победителей на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого, ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов", - резюмировала Наталья Столпинская.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и "ООО "Евроторг".-0-