ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:01 В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% В мире
07:53 Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары Экономика
07:45 Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня Общество
07:21 Семинар-практикум по изготовлению традиционной народной куклы стартует в Могилеве Регионы
07:20 Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны Общество
07:00 Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией Президент
07:00 Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID Общество
00:56 "Челси" и "Бавария" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
00:52 В США грузовой поезд с топливными цистернами столкнулся с фурой В мире
00:24 На 101-м году жизни умер поэт Лоуренс Ферлингетти В мире
23.02.21
23.02.21 23:54 В Барселоне полиция применила силу против участников акции в поддержку осужденного рэпера В мире
23.02.21 23:19 В Минске задержали нетрезвого водителя с 3,49 промилле алкоголя Происшествия
23.02.21 23:05 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Монпелье Спорт
23.02.21 22:49 Определились все участники плей-офф текущего сезона КХЛ Спорт
23.02.21 22:29 Пари Сен-Жермен" разгромил гандболистов "Кельце" в Лиге чемпионов Спорт
23.02.21 22:04 Власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля В мире
23.02.21 22:01 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Амуру" в матче чемпионата КХЛ Спорт
23.02.21 21:54 Иран ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах В мире
23.02.21 21:40 Хоккеисты столичной "Юности" стали победителями регулярного чемпионата Беларуси Спорт
23.02.21 21:36 Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН В мире
23.02.21 21:23 Финал восьми Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию Спорт
23.02.21 21:08 В Великобритании впервые с октября выявили менее 9 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
23.02.21 20:48 Макрон предложил учредить должность спецпосланника ООН по климатической безопасности В мире
23.02.21 20:25 Температура воздуха в Германии за неделю поднялась более чем на 40 градусов В мире
23.02.21 20:21 В Минской области в текущем учебном году китайский язык начали изучать более 620 учащихся Регионы
23.02.21 20:13 Московский "Спартак" крупно обыграл "Сочи" в матче чемпионата КХЛ Спорт
23.02.21 19:59 США разместили стратегические бомбардировщики в Норвегии В мире
23.02.21 19:38 В Германии на ЧМ по лыжным видам спорта из-за теплой погоды перенесены спринтерские гонки Спорт
23.02.21 19:33 Великобритания отложила до апреля ратификацию торговой сделки с ЕС В мире
Все новости
Все новости
Общество
24 февраля 2021, 07:45

Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня

Фото организаторов
Фото организаторов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена победителей 10-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Сразу после официальной церемонии открытия республиканского гранд-финала популярного молодежного проекта в бизнес-холле "Президент-Отеля" начнет работу интерактивная выставка-презентация "Навигатор идей". На ней в 10 кластерах будут представлены авторские разработки финалистов. Параллельно пройдет защита проектов, по итогам которой станут известны имена победителей", - рассказала Наталья Столпинская.

Каждый номинант на победу сможет выступить перед экспертным советом и презентовать свою разработку. "На защиту проекта отводится три минуты, далее в течение двух минут эксперты могут задавать вопросы. Традиционно критериями оценки станут актуальность заявленной темы, практическая значимость работы, а также новизна идеи и реальность реализации, - пояснила руководитель конкурса. - При этом немаловажную роль в защите играют четкость и логическая обоснованность. После окончания защиты предусмотрена рефлексия с экспертами. Каждый участник сможет задать вопрос эксперту или получить фидбэк по проекту с советами на будущее".

Победителей проекта определят в двух возрастных группах - учащиеся, студенты и работающая молодежь - в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество, экономика и социальная сфера".

Традиционно самая ожидаемая часть финала - церемония награждения победителей. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителей наградят дипломами и фирменными статуэтками. "Также мы номинируем победителей на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого, ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов", - резюмировала Наталья Столпинская.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и "ООО "Евроторг".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ молодежь проект
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны
Фото из архива Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID
Фото из архива Первые перелетные птицы возвращаются в Беларусь
Фото house.gov.by Австрийские парламентарии проявили интерес к опыту Беларуси по борьбе с COVID-19
Фото из архива Число осужденных за незаконный оборот наркотиков в 2020 году снизилось на 12%
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861
Престижный выбор: стартуют продажи в двух "средиземноморских" новостройках Minsk World
Топ-новости
Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня
Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2 - ученый
Гродно примет эстафету молодежной столицы Беларуси 25 февраля
Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года
Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
ГВПК: Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества
Рачков проведет 24 февраля личный прием граждан
В Беларуси участниками волонтерского движения являются более 76 тыс. молодых людей
На Мозырском НПЗ готовят к запуску комплекс H-Oil
Туман, снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 февраля
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.