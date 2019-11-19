Имена почти 620 человек находятся в банке данных талантливой молодежи Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В банке данных талантливой молодежи Беларуси на данный момент содержится информация о 618 ребятах. Об этом сообщила сегодня консультант управления искусств главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Людмила Монакова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси для содействия развитию талантливой молодежи ведется специальная база. "В 2019 году банк данных талантливой молодежи пополнился 124 новыми именами и названиями 11 творческих коллективов. На ноябрь текущего года в этой базе содержатся данные о 618 молодых гражданах и 208 коллективах", - сказала Людмила Монакова.

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