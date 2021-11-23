Именная аудитория ученого-правоведа Юрия Бровки открылась в БГУ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете открылась именная аудитория известного ученого-правоведа Юрия Бровки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В его честь назван кабинет №708 на факультете международных отношений. В аудитории ученого представлены его фотографии, научные труды, учебно-методические пособия, награды.

Мероприятие приурочено к 100-летию университета и 85-летию Юрия Бровки. Церемония состоялась сегодня с участием декана ФМО Елены Достанко, представителей Литературного музея Петруся Бровки, а также коллег и учеников профессора. В приветственном слове Елена Достанко отметила значимость события, поскольку Юрий Бровка стоял у истоков основания белорусской школы международного права и внес значимый вклад в развитие факультета и БГУ.

Коллеги поделились воспоминаниями о сотрудничестве с ученым и его рабочих буднях. Сотрудники Литературного музея рассказали об интересных фактах из жизни профессора, который является сыном известного белорусского писателя Петруся Бровки.

Белорусский правовед, доктор юридических наук, профессор и один из основоположников белорусской школы международного права Юрий Бровка родился в Минске в 1936 году. В 1959-м окончил юридический факультет БГУ. С 1959 года работал в Академии наук БССР младшим научным сотрудником. Автор более 150 научных публикаций. В область его научных интересов входили вопросы правового регулирования межгосударственной интеграции, международной правотворческой деятельности Беларуси. В БГУ работал с 1965 по 2017 год на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры международного права. Являлся членом исполкома общественного объединения "Общество международного права", редактором Белорусского журнала международного права и международных отношений и сборника научных трудов "Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права", состоял в редакционном совете Белорусской энциклопедии. В составе делегации БССР принимал участие в работе конференции ООН по правопреемству государств в отношении договоров в Вене в 1977 году и морскому праву.

Открытие именных аудиторий в БГУ проходит на протяжении всего юбилейного года. Уже работают кабинеты имени Рафаила Габасова, Геннадия Медведева, Евгения Иванова и Юрия Богданова на ФПМИ, Анатолия Килбаса и Ивана Прусова на механико-математическом факультете, Александра Азончика, Михаила Черкаса и Дениса Половцева на ФСК. Всего в этом году имена известных докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие БГУ, будут присвоены 15 кабинетам вуза.-0-

Фото БГУ