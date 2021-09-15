Именную аудиторию физика и математика Анатолия Килбаса открыли в БГУ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именную аудиторию всемирно известного физика и математика Анатолия Килбаса открыли на механико-математическом факультете БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Именем ученого назван кабинет кафедры теории функций №410 в учебном корпусе факультета. Открытие аудитории состоялось сегодня во время международного семинара "Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений" (АМАДЕ-2021), который проходит на этой неделе в БГУ. Участвовали в церемонии первый проректор БГУ Дмитрий Медведев, декан механико-математического факультета Сергей Босяков, коллеги и ученики ученого, участники АМАДЕ-2021.

Первый проректор БГУ отметил важность открытия именных аудиторий в БГУ, что стало уже хорошей традицией. По его словам, это помогает сохранить память о людях, усилия и талант которых способствовали развитию БГУ.

"Анатолий Килбас является основателем школы дробного исчисления в Беларуси. Мы это указали на именной табличке ученого с надеждой, что этот факт останется в памяти наших нынешних и будущих студентов и подтолкнет их к изучению научного наследия этой великой личности", - отметил Сергей Босяков.

Воспоминаниями о жизни и деятельности Анатолия Килбаса поделился его друг, заведующий кафедрой математики факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Александр Кожанов. Он поблагодарил руководство университета и факультета за сохранение памяти о выдающемся математике и возможность принять участие в открытии именной аудитории.

Участникам события была представлена выставка научных и учебно-методических работ математика, а также информационный стенд с фотографиями, биографическими сведениями и QR-кодами на научные исследования.

Открытие аудитории приурочено к 100-летию университета. Всего в течение юбилейного года появится около 15 именных кабинетов докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие вуза. Уже действуют аудитории имени математиков Ивана Прусова на механико-математическом факультете, Юрия Богданова, Евгения Иванова и Геннадия Медведева на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ). В ближайшее время на ФПМИ увековечат память доктора физико-математических наук Рафаила Габасова. Именные аудитории также откроют на следующих факультетах: филологическом, историческом, международных отношений и социокультурных коммуникаций.

Килбас Анатолий Александрович (1948-2010) - доктор физико-математических наук, профессор. Всемирно известный специалист в области дробного исчисления. С 1971 года начал работать в БГУ. Прошел путь от лаборанта факультета до профессора. С 2002 года возглавил кафедру теории функций механико-математического факультета БГУ. Является автором семи монографий и свыше 420 научных и научно-методических работ, членом редколлегий трех республиканских и пяти иностранных научных журналов. Под его руководством были успешно защищены 16 кандидатских диссертаций. Участвовал в организации международных научных конференций по математике, проводимых БГУ и Институтом математики НАН Беларуси. Широкую известность далеко за пределами Беларуси получила основанная им конференция "Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений" (АМАДЕ).-0-