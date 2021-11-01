Именную аудиторию ученого-лингвиста Дениса Половцева открыли в БГУ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именную аудиторию известного ученого Дениса Половцева открыли в БГУ. В его честь назван кабинет №719 в учебном корпусе факультета социокультурных коммуникаций (ФСК). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония состоялась с участием проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича, декана факультета Олеси Прохоренко, коллег и учеников ученого. Иван Янушевич поделился воспоминаниями о личном знакомстве и сотрудничестве с Денисом Половцевым в период работы на должности декана ФСК. Олеся Прохоренко отметила важность сохранения памяти о людях, которые внесли значимый вклад в развитие факультета.

На ФСК уже действуют именные аудитории в честь графического дизайнера Александра Азончика и кандидата филологических наук, специалиста в области германского языкознания Михаила Черкаса.

Открытие именных аудиторий в БГУ было организовано на протяжении всего юбилейного года. Уже работают кабинеты имени Рафаила Габасова, Геннадия Медведева, Евгения Иванова и Юрия Богданова на ФПМИ, Анатолия Килбаса и Ивана Прусова на мехмате. Всего в этом году имена известных докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие БГУ, будут присвоены 15 кабинетам вуза.

Денис Олегович Половцев (1980-2021) - ученый-лингвист и литературовед, кандидат филологических наук. Работал в должности заведующего кафедрой теории и практики перевода ФСК БГУ. Автор свыше 120 научных публикаций по вопросам литературы Великобритании, США и сравнительного литературоведения. Член Международной ассоциации преподавателей английского языка как иностранного, Белорусской ассоциации преподавателей английского языка, Российской ассоциации преподавателей английской литературы, Белорусской ассоциации американских исследований. Входил в состав правления Белорусской ассоциации преподавателей английского языка.-0-