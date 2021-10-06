Именную аудиторию ученого-математика Рафаила Габасова открыли в БГУ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именную аудиторию всемирно известного ученого Рафаила Габасова открыли в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В честь доктора физико-математических наук назван кабинет №513 в учебном корпусе факультета прикладной математики и информатики ФПМИ. Открытие состоялось с участием декана факультета Александра Недзьведя, жены профессора Фаины Габасовой, его коллег и учеников.

Александр Недзьведь отметил, что открытие именных аудиторий - дань уважения и памяти о людях, создававших факультет. Воспоминаниями о жизни и деятельности профессора поделилась его жена Фаина Габасова. С теплотой и гордостью она рассказала об упорстве и трудолюбии мужа: "Он терпеливо и настойчиво добивался результатов от своих учеников, которые поддерживали связь со своим учителем долгие годы". Она поблагодарила руководство факультета за сохранение памяти ученого и возможность быть гостьей на памятном событии.

Открытие именной аудитории приурочено к 100-летию университета. Мероприятие состоялось в рамках программы международной конференции "Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация" (DSSCO'21) памяти профессора Р.Ф. Габасова. К слову, на ФПМИ уже открыты именные аудитории в честь первого декана Евгения Иванова и доктора физико-математических наук Геннадия Медведева. Всего в университете в течение юбилейного года появятся около 15 именных кабинетов докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие вуза. В ближайшее время увековечат имена известных ученых на факультетах - филологическом, историческом, международных отношений и социокультурных коммуникаций.

Габасов Рафаил Федорович (1935-2020) - советский и белорусский математик, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки БССР. С 1967 по 2000 год возглавлял кафедру прикладной математики БГУ (в настоящее время - кафедра методов оптимального управления). Автор более 500 научных работ, в том числе девяти монографий. Подготовил 65 кандидатов наук и 10 докторов наук. Один из создателей белорусской научной школы по оптимизации и оптимальному управлению.

Результаты научной деятельности Рафаила Габасова широко известны во всем мире. Выступал с докладами на самых представительных научных форумах, читал лекции в университетах многих стран Европы, в Азии и США. Неоднократно получал гранты Фонда фундаментальных исследований и Министерства образования Беларуси, а также Фонда Сороса на проведение научных исследований.-0-