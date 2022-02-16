Ими движет алчность и продажность. ГУБОПиК о зарубежных кураторах протестного движения в Беларуси

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кураторами протестного движения в Беларуси движет алчность и продажность, заявил в эфире СТВ начальник ГУБОПиК МВД Андрей Паршин, сообщает БЕЛТА.
"Совершенно очевидно, что руководители направляются зарубежными спецслужбами: кто-то работает с прибалтийскими либо польскими контрагентами, кто-то курируется непосредственно главными режиссерами ЦРУ США", - сказал Андрей Паршин.
Но главная проблема этого движения, по его словам, - алчность, продажность и непорядочность верхушки. "Фактически они толкают на уголовные преступления одурманенных пешек, проживающих на территории нашего государства. И с этого зарабатывают огромные деньги", - отметил начальник ГУБОПиК.-0-