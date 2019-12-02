Имя лучшего студента Беларуси назовут 10 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса Белорусского республиканского союза молодежи "Студент года - 2019" состоится в Минске 10 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Финал популярного республиканского проекта "Студент года - 2019" состоится в Минском городском дворце культуры 10 декабря. В самом красочном и долгожданном студенческом шоу примут участие 10 победителей отборочных туров - два от Витебской области, четыре представят студенчество Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Столько же - столицу", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

По ее словам, в этом году состоялось 50 отборочных туров конкурса - вузовские, областные и минский городской. Всего в них приняли участие 270 студентов из 44 учреждений высшего образования Беларуси.

Зрителей и жюри ожидают студенческая презентация "Будем знакомы", а также конкурсы интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии". "Интеллектуальный конкурс в этом году отличается тем, что ребятам будет необходимо презентовать один из проектов союза молодежи. Конкурсное испытание предполагает, что участники финала будут доставать из черного ящика различные предметы, которые ассоциируется с тем или иным проектом БРСМ. Их задача презентовать этот проект за минуту", - пояснила Юлия Зинкевич.

Финалисты приедут в Минск уже 5 декабря. "Для ребят подготовлена насыщенная программа. К примеру, в день приезда они посетят в Национальном историческом музее Беларуси выставочный проект "Музей елочных игрушек" и мастер-класс по их изготовлению, а также шоу-программу "На стиле" в Молодежном театре эстрады. 6 декабря для финалистов конкурса запланирована экскурсия по Национальной библиотеке, а также встреча с директором этого учреждения Романом Мотульским и заместителем министра информации Игорем Бузовским. Тема встреча - роль книги в жизни молодежи, а также современные формы продвижения чтения - буккроссинг и буктрейлер", - отметила координатор проекта.

Студенты приедут в Минск не с пустыми руками. "Каждый из них привезет книгу белорусского автора, из них в библиотеке будет сформирована полка буккроссинга. В субботу, 7 декабря, наши финалисты посетят телешоу "Макаенка, 9". На 8 декабря для ребят в Ресурсном центре поддержки молодежных инициатив "Ступени" запланирован студенческий квартирник "Открывай себя", где состоится встреча с первым секретарем ЦК БРСМ, членом Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Дмитрием Воронюком. Здесь же будут организованы мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству, тренинг на развитие лидерских качеств. А вечером ребята посетят домашний матч "Динамо "Минск" - ЦСКА", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

Обладателем титула "Студент года" станет финалист, который по итогам всех испытаний наберет наибольшее количество баллов. Кроме того, по традиции победителя в номинации "Студент года Online" определят пользователи виртуальной сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я студент!". Голосование стартует 6 декабря в официальной группе БРСМ в социальной сети "ВКонтакте" и аккаунте Instagram.

"Хочется отметить, что все финалисты являются стипендиатами специальных фондов, участниками научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и имеют средний бал в учебе не ниже 8,5. Они ведут активную общественную деятельность", - резюмировала Юлия Зинкевич.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-