Иммунитет к COVID-19 имеют не более 6% граждан стран ЕАЭС

Ия Малкина. Фото из Facebook-аккаунта
3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иммунитет к COVID-19 имеют не более 6% граждан стран Евразийского экономического союза. Такие данные привела помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сегодня на брифинге, отвечая на вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между странами ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
"Несмотря на начатую в государствах ЕАЭС кампанию по вакцинации, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В настоящее время иммунитет к COVID-19 имеют не более 6% населения союза", - сказала Ия Малкина.
Она отметила, что решения о возобновлении сообщения принимаются странами ЕАЭС на основе двусторонних договоренностей с учетом эпидемиологической ситуации. "Так, например, с 8 февраля пассажирское железнодорожное сообщение восстановлено между Россией и Беларусью", - напомнила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-