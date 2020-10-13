Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерную модель бедренной кости и имплантат по предотвращению перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Руководителем коллектива выступает декан механико-математического факультета БГУ Сергей Босяков. Актуальность разработки заключается в решении часто встречающейся у пожилых людей проблемы. В зоне риска также многие женщины, у которых вывод кальция из организма и перестройка костной ткани происходит быстрее. Разрабатываемый имплантат позволяет увеличить прочность проксимального отдела бедренной кости и предотвратить перелом шейки бедра.

Фото БГУ

"Идея принадлежит практикующему травматологу-ортопеду Новокуйбышевской центральной городской больницы кандидату медицинских наук Анатолию Матвееву. Он прописывает техническую документацию, геометрические параметры имплантатов. С учетом этих показателей ученые БГУ уже разработали компьютерную модель бедренной кости и конструкцию имплантата, провели математические расчеты и прогнозы по увеличению прочности кости после установки имплантата", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время ученые БГУ рассчитывают максимально допустимую нагрузку, соответствующую трещинообразованию кости. Это необходимо, чтобы учесть все возможные нетипичные ситуации и движения пациента, которые могут вызвать разрушение кости после установки имплантата. Обрабатывается большое количество комбинаций, анализируется и прогнозируется состояние кости при одновременном повороте, сгибании, разгибании, подъеме, ударе ноги. Полученные данные будут использоваться при разработке рекомендаций для пациента во избежание травмы и дальнейшей реабилитации.

Также ученые БГУ продолжают оптимизировать математические расчеты по эффективности установки имплантата для дальнейшего внедрения его в медицинскую практику.-0-