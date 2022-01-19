Инбелкульт и становление науки: к юбилею первого исследовательского центра НАН проведет конференцию

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Институт белорусской культуры (1922-1928): рождение нации и национальной науки" пройдет 25 января в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Мероприятие посвящено юбилею первого национального научно-исследовательского центра и 100-летнему юбилею белорусской академической науки. Организаторами выступили учреждения НАН Беларуси: Институт языкознания имени Якуба Коласа, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа, Институт литературоведения имени Янки Купалы.
"На конференции планируется обсудить широкий спектр вопросов и тем. Это научно-исследовательская работа Инбелкульта, специфика лингвистических, краеведческих, исторических, литературоведческих, искусствоведческих направлений работы белорусских ученых в начале ХХ века, традиции Инбелкульта и современная наука, неизвестные страницы его деятельности, судьбы белорусских ученых и их творческое наследие в современном контексте и многое другое", - рассказали в академии.
В работе конференции примут участие ведущие ученые научных организаций НАН Беларуси, представители высших учебных заведений страны.-0-