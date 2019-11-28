Индекс социальной ответственности бизнеса разработан в Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс социальной ответственности бизнеса разработали в Беларуси, первые результаты оценки фирм презентовали сегодня в Минске во время публичных слушаний социально ответственных компаний, передает корреспондент БЕЛТА.

Внедрение индекса социальной ответственности компаний было анонсировано в ноябре 2018 года на первых публичных слушаниях. Инициатором выступил социальный фонд "Добра".

"Перед нами была поставлена сложная задача. Сначала мы разработали один вариант. Протестировали - оказалось, что вопросы сложные, комплексные и могут применяться не к любому бизнесу. Пришлось разрабатывать новую версию почти с нуля. К лету инструмент был практически готов. Некоторое время его тестировали. Потом создавали сайт, на котором проводился опрос и фиксировалась информация о результатах. Ближе к ноябрю решили, что логично презентовать инструмент на вторых слушаниях", - пояснил ведущий специалист по вопросам корпоративной устойчивости фонда Максим Подберезкин.

Индекс - это цифровой показатель, который создан для оценки и самооценки деятельности компании в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Оцениваются компании по четырем группам критериев: трудовые отношения и права человека, добросовестные деловые практики, потребители и участие в жизни сообществ, окружающая среда. Всего представлены 134 показателя. По итогам опроса каждой компании присваивается индекс социальной устойчивости и ответственности - это цифра от 0 до 12.

"На данный момент проверку прошли 23 компании, информация размещена на сайте "Индекс добра", - уточнил Максим Подберезкин. - Это предварительные индексы, потом оценки будут верифицироваться фондом "Добра" и представителями общественности. Если будут отмечены несоответствия, индекс может быть пересмотрен".

"Были исследованы те компании, которые открыто рассказывают о своих делах, - добавил Максим Подберезкин. - Таких немного: бизнес предпочитает не говорить о своих практиках корпоративной устойчивости и ответственности. Это одна из проблем, которую должен решить индекс. Если мы не будем об этом говорить, то информация не сможет быть использована другими организациями, чтобы совершенствоваться. На лидеров все равняются".

Организатором слушаний стал местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк". Фонд был зарегистрирован в 2017 году, одна из главных целей - привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний для увеличения социальных инвестиций, инноваций, а также развития социального предпринимательства в стране. Фонд является инициатором соглашения социально ответственных компаний и "индекса добра", который показывает уровень социальной ответственности фирм. Фонд представляет локальный офис сети Глобального договора ООН - крупнейшей в мире инициативы в области корпоративной устойчивости.-0-