Индексация МЗП и денежных доходов населения за ноябрь не производится - Минтруда

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за ноябрь не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда пояснили, что в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и проводится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь к октябрю составил 100,2%, к январю 2019 года - 103,3%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года, поэтому денежные доходы, получаемые из бюджетных источников и подлежащие индексации в соответствии с законодательством, пересмотр которых осуществлялся в период с января по ноябрь этого года, за минувший месяц не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере Br330 и за ноябрь также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-