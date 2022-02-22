22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия ввела новые правила въезда иностранных граждан. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Индии.

"Новые правила въезда иностранных граждан в Индию вступили в силу с 14 февраля 2022 года. Все путешественники обязаны заранее заполнить онлайн-анкету на портале Air Suvidha, в том числе указать историю своих путешествий в течение последних 14 дней", - рассказали в дипмиссии.

Путешественники должны загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета (дети в возрасте до 5 лет освобождаются от сдачи ПЦР-тестов как до вылета, так и после прибытия в Индию) или сертификат о полной вакцинации. Между Беларусью и Индией заключено соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, каждому пассажиру в разделе Air Suvidha официального сайта аэропорта Нью-Дели также нужно будет подтвердить, что тест подлинный. Сообщение заведомо ложных сведений подвергается уголовному преследованию.

Кроме того, отменен ранее действующий принцип разделения стран по группам риска и обязательный 7-дневный домашний карантин. Соответственно после прибытия в индийский аэропорт иностранные граждане смогут покинуть его при последующем отслеживании состояния своего здоровья в течение 14 дней.

Вместе с тем авиационные власти отбирают 2% от общего числа въезжающих на каждом рейсе, в отношении которых будет осуществляться выборочная проверка на наличие коронавирусной инфекции. После сдачи теста эти пассажиры смогут покинуть аэропорт. В случае положительного результата тестирования такие пассажиры будут вынуждены пройти лечение / изоляцию в соответствии с действующими протоколами.

В настоящий момент в условиях ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19 индийские власти в отношении организации международного авиасообщения используют формат "воздушных пузырей" (air bubbles). Это подразумевает под собой осуществление прямого авиасообщения с ограниченным числом государств в рамках временных специальных межправительственных соглашений. Этими авиарейсами могут пользоваться только граждане страны, в которую / из которой он осуществляется, а также граждане Индии, имеющие право въезда в эту страну.

Граждане нашей страны в соответствии с этим форматом могут следовать из Индии в Беларусь только авиарейсами через Украину, Узбекистан, Казахстан.

"Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию, имеющуюся практику и наработки посольства, настоятельно рекомендуем осуществлять перелет в Индию и обратно (по маршруту Москва - Дели - Москва) рейсами авиакомпаний Аэрофлот и/или Air India. Для этого необходимо не позднее 5 рабочих дней до вылета направить на электронную по

чту посольства отсканированные копии последних страниц паспорта и авиабилеты для оформления разового разрешения индийских властей и перевозчиков на вылет. Разрешение выдается по умолчанию", - пояснили в белорусской дипломатической миссии.-0-