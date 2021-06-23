Индийский штамм коронавируса может появиться и в регионах, противостоять помогут маски - эксперт

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится скрининг полученных из всех регионов страны проб пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе для выявления нового, индийского штамма. Об этом сообщила сегодня журналистам заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта. По словам Елены Гасич, это было ожидаемо, особенно с учетом того, что данный вариант вируса распространяется более эффективно по сравнению с другими штаммами, которые циркулировали в самом начале пандемии. Выявление его у нас было вопросом времени. "Проблем с диагностикой сегодня нет", - сказала специалист и подчеркнула, что есть возможность выявлять все известные штаммы.

Индийский штамм коронавируса (другое название - "Дельта") впервые обнаружили прошлой осенью. Как ясно из названия, в Индии у пациента впервые был выделен данный штамм. По последний данным, он уже проник в 85 стран.

"Этот штамм более заразен, он передается даже лучше, чем британский вариант. Например, 90% вируса, который циркулирует сегодня в Великобритании, это индийский штамм. Аналогичные данные получены и по Москве, Санкт-Петербургу. Видим, что значительно увеличилось количество выявленных новых случаев в этих городах", - отметила врач.

Нет данных, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Но распространяется он быстро, поэтому, чтобы не росло число заболевших, всем гражданам надо вспомнить уже многократно озвученные рекомендации Минздрава: масочный режим, дистанцирование, гигиена рук и другие. "Мы расслабились, стало жарко, носить маски тяжело, многие вообще не хотят этого делать", - с сожалением констатировала Елена Гасич.

Об этих правилах надо помнить и тем, кто уже привился двумя дозами вакцины или переболел COVID-19 и имеет антитела. "Несмотря на то, что у них есть достаточно высокий уровень иммунитета, сегодня описаны случаи повторного заболевания таких людей индийским вариантом вируса. Поэтому необходимость ношения масок, дистанцирования для этих людей остается в силе", - подчеркнула специалист.

Создание популяционного иммунитета - еще один важный момент в борьбе с распространением коронавируса. В Израиле, например, примерно 70-80% населения уже привиты и в день выявляется не более 10 новых случаев. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести заражение в том числе и индийским вариантом коронавируса более спокойно.-0-

Инкубационный период при заражении индийским штаммом коронавируса короче, симптоматика ярче