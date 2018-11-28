Индивидуальную программу реабилитации инвалида в Беларуси обновят в начале 2019 года

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая индивидуальная программа реабилитации инвалида будет создана в первом квартале следующего года. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГУ "РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Городище" Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси проживают 568 тыс. инвалидов."На всех инвалидов составляется индивидуальная программа реабилитации, но надо признать, что работают они недостаточно хорошо. Есть поручение Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов в первом квартале 2019 года разработать новую индивидуальную программу реабилитации инвалида, согласовать ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также общественными объединениями инвалидов. Кроме того, впервые в Беларуси будет принята и внедрена индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. На сегодняшний день отдельной такой программы у нас нет", - сказал Василий Смычек.

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак отметил, что именно индивидуальная программа определяет то, как и где может работать человек, имеющий инвалидность. "Мы совместно пересмотрели подходы, провели эксперимент. Если раньше по итогам обследования указывалось, кем может работать человек с инвалидностью, что затрудняло выбор профессий, то теперь мы пошли на то, чтобы в программе указывалось, какой труд ограничен человеку с учетом его заболевания. А все прочие виды деятельности, с учетом его знаний и предыдущего профессионального опыта, будут доступны. Чтобы он мог найти себе и дальше применение в жизни", - заключил Александр Румак.-0-