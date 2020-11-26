Инфекционист: главное достижение белорусского здравоохранения - умение быстро адаптироваться к ситуации

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное достижение белорусского здравоохранения - умение быстро адаптироваться к ситуации. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Самое главное достижение нашей системы здравоохранения состоит в том, что мы научились быстро адаптироваться к тому, что происходит", - сказал Юрий Горбич.

Он обратил внимание, что протоколы лечения у белорусских медиков меняются достаточно быстро: если где-то в мире нашли эффективный способ борьбы с болезнью, то через месяц его возьмут на вооружение в Беларуси. "А если по-честному, то проходит недели две, а то и меньше", - заявил инфекционист.

Медик также отметил, что в Беларуси удалось сохранить кадровый потенциал инфекционной службы. Эффективно бороться с коронавирусом помогает и оснащение отделений реанимации и интенсивной терапии: количество аппаратов искусственной вентиляции легких на число жителей в Беларуси больше, чем во многих европейских странах.

Юрий Горбич подчеркнул, что белорусские медики научились лечить коронавирус. Хоть субъективно может показаться, что в больницах стало больше тяжелых больных, если сравнивать с первой волной. Он пояснил, что просто весной в стационарах лежали также люди с болезнью легкой и средней степени тяжести, а сейчас там остались только тяжелобольные. Поэтому иногда врачам может показаться, что это волна тяжелее.-0-