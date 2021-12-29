Инфекционист назвала симптомы заражения детей штаммом дельта

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симптомы заражения детей дельта-штаммом коронавируса неспецифичны, заболевание может проявляться в виде острой респираторной инфекции или расстройства желудочно-кишечного тракта, сообщила корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ Татьяна Артемчик.

С октября 2020 года доминирующим в мире типом коронавируса считается индийская мутация дельта. При инфицировании детей этим вариантом характерен короткий инкубационный период (колеблется от 2 до 10 дней). Заболевание протекает как острая респираторная инфекция с лихорадкой, кашлем, насморком, болями в горле, головными болями либо бессимптомно. Известно, что потеря обоняния наблюдается редко. Болезнь поначалу может проявить себя и как кишечная инфекция с тошнотой, рвотой, диареей.

Тяжелое и осложненное течение заболевания у детей встречается в менее чем 1% случаев. Причем дети в возрасте до года болеют редко, но именно они наиболее подвержены высокому риску тяжелого течения COVID-19, отметила Татьяна Артемчик.

Она обратила внимание на факторы риска тяжелого течения COVID-19. Это хронические заболевания нервной системы, сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, пороки сердца и легких, генетические и иммуннодефицитные нарушения. Обычно дети выздоравливают в течение одной-двух недель, но наличие факторов риска способствует развитию вирусной пневмонии, нередко осложненной плевритом.

По словам Татьяны Артемчик, после перенесенной инфекции COVID-19 у детей спустя две - шесть недель может развиваться мультисистемный воспалительный синдром, что характерно для детей школьного возраста. Этот синдром включает признаки болезни Кавасаки и токсического шока. Клиническая картина представлена лихорадкой, желудочно-кишечными, кардиологическими и неврологическими нарушениями, поражением кожи и слизистых, почек.

Инфицироваться COVID-19 воздушно-капельным путем могут дети любого возраста. Доцент кафедры подчеркнула, что дети с бессимптомным или легким течением заболевания являются источником инфекции для других детей и взрослых.

Несмотря на то что в декабре наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 у детей, по-прежнему важны меры безопасности. Поэтому соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, социальная дистанция, изоляция заболевших детей, регулярное проветривание помещений, сбалансированное питание, регулярное медицинское наблюдение и вакцинация помогут предотвратить заражение как у детей, так и у взрослых.-0-