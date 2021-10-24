Инфекционист ответил скептикам, считающим вакцины против COVID-19 недостаточно изученными

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины против COVID-19 действительно безопасны, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.

Многие люди считают вакцины против COVID-19 малоизученными, поэтому хотят понаблюдать, но такая позиция может быть чревата серьезными последствиями в виде болезни, считает Юрий Горбич. "Сейчас нет человека, у которого в окружении не было бы ни одного вакцинированного. С ними что-то случилось? Ничего. Наоборот, они получили преимущество в виде защиты", - сказал он.

По поводу мнения, что "вакцины малоизученны", заведующий кафедрой заметил: "Единственный этап в признании вакцин, который не сокращается никогда, - этап проверки безопасности. Может быть сокращен этап проверки эффективности, это правда. Но этап проверки безопасности не сокращается. Поэтому вакцины минимум безопасны", - сказал он.

Юрий Горбич согласился, что на первоначальном этапе применения вакцин против COVID-19 могли возникнуть вполне обоснованные вопросы об их эффективности. Однако на сегодня накоплен опыт их применения, который доказывает, что вакцинация реально спасает жизни.

"По стационарам видно: количество вакцинированных людей там в разы меньше, чем невакцинированных. Про реанимации я в принципе молчу - там единичные случаи вакцинированных. И еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание и про которую мало говорят: болевшие ранее сейчас болеют в больших количествах. Вакцинированных мало, а вот переболевших ранее - много. Это подтверждает и опыт зарубежных коллег. Поэтому переболевшие тоже должны вакцинироваться", - сказал он.

Юрий Горбич также заметил, что с завидной регулярностью слышит фразу "почему я не сделал этого раньше" (не вакцинировался. - Прим.БЕЛТА). "Так говорят особенно те, кто болел тяжело. А те, кто перенес легко, считают, что это их не коснется. Хочу огорчить: китайцы доказали четыре случая заболевания у одного человека. В настоящий момент японцы описывают пятый случай. Пока это неподтвержденные данные, но это есть", - сказал он.

По словам заведующего кафедрой, абсолютное большинство людей боится всего нового. Множество скептиков было и во времена врача Эдварда Дженнера, который создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину. "Если бы тогда был интернет, не привился бы точно никто", - иронично заметил Юрий Горбич. Что касается вакцины против COVID-19 Vero Cell, то она создана по технологии, которая хорошо известна. "В принципе, первые вакцины в мире разрабатывались по этой технологии", - добавил он.-0-