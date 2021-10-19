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19 октября 2021, 16:48

Инфекционист: пациенты с COVID-19, оказавшись в реанимации, сожалеют, что вовремя не привились

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Фото из архива
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты с COVID-19, оказавшись в реанимации, очень сожалеют, что вовремя не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Такими личными впечатлениями поделился в беседе с журналистами заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешнюю ситуацию в стране с заболеваемостью COVID-19 специалист считает напряженной, но контролируемой. Он подчеркнул, что в учреждениях здравоохранения имеется все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Во время сегодняшнего совещания у Президента, в котором участвовал и Юрий Горбич, было еще раз подтверждено, что государство продолжит обеспечивать медучреждения в нужных объемах. "Все, что нужно, есть и будет. И будет максимально возможное из того, что можно получить сейчас, когда весь мир стоит в очереди за самыми эффективными средствами для лечения и профилактики COVID-19", - подчеркнул завкафедрой.

В то же время врач-инфекционист обратил внимание на простой и, главное, эффективный способ предотвратить заболевание - сделать прививку. "Я не знаю ни одного человека, который, выйдя из реанимации красной зоны, не сказал одну единственную сакраментальную фразу: "Почему я не вакцинировался раньше?" Некоторые говорят: если бы я знал, что это такая зараза, то был бы в числе первых за прививкой, - отметил Юрий Горбич. - Я своими глазами видел мужчину серьезного возраста, у которого умирал отец, и он рыдал, потому что именно он отговорил отца сделать прививку: "Я убил собственного отца".

Специалист считает, что принять решение о вакцинации некоторым мешает страх негативных последствий, и на эту тему много спекуляций, фейков. Один из последних - якобы прививка влияет на репродуктивную функцию. Однако практика показывает, что вред для репродуктивной функции гораздо реальнее от перенесенного ковида, а прививка, наоборот, от этого убережет.

"У каждого в окружении есть тот, кто вакцинирован. Разве с ним что-то случилось? Выросло что-то лишнее, хвост, рога, копыта? - задал риторический вопрос завкафедрой. - Почти год массовой вакцинации подтверждает: вакцина безопасна. Она значительно, более чем в 30 раз снижает вероятность тяжелого течения заболевания".

"Вакцина безопасна и может нам дать возможность не умереть или не остаться с серьезными последствиями от ковида. То есть мы ничего не теряем, но можем приобрести", - подчеркнул специалист.-0-

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