Инфенкционист назвал два момента, когда при коронавирусе стоит "паниковать"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич назвал два момента, при которых больным коронавирусной инфекцией стоит обязательно обратиться за помощью и "паниковать". Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Когда же стоит паниковать? Это звучит следующим образом: в той ситуации, если у вас температура за 38 и она не сбивается жаропонижающими. То есть вы принимаете таблетку, условно, парацетамола, еще чего-то, и меньше чем за два часа температура возвращается назад на те же цифры или становится еще выше. Первый момент, который требует по крайней мере повторного обращения к врачу. Если это возможно, либо уже скорая, либо госпитализация", - сказал Юрий Горбич.

Второй принципиальный момент - появление дыхательной недостаточности: "Общий смысл состоит в следующем: если вы не можете дойти, условно, от кровати до туалета, кухни без того, чтобы не постоять отдышаться; если вы не можете съесть любое блюдо (без разницы, первое или второе) без того, чтобы не сделать паузу и не подышать потому, что вам не хватает воздуха; если, условно, вы разговариваете по телефону (в этот момент вы лежите, никаких проблем нет, вы не занимаетесь физической нагрузкой) и понимаете, что вы можете говорить только короткие фраз".

"Это то, что называется симптомами тревоги. Это требует как минимум обращения к врачу в поликлинику в рамках звонков, которые поступают (из поликлиники пациентам с COVID-19. - Прим. БЕЛТА). Если этот звонок уже поступил, а это случилось позже, то это разговор про скорую помощь, приемное отделение стационара", - посоветовал Юрий Горбич.-0-

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