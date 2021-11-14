Инфокампания о доступности медпомощи людям с диабетом будет проходить до 2023 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная кампания о доступности лекарственных средств и медицинской помощи людям с диабетом будет проходить во всем мире до 2023 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Сегодня, во Всемирный день борьбы с диабетом, стартовала информационная кампания "Доступ к лечению диабета - когда, если не сейчас?" по вопросам доступности лекарственных средств и медицинской помощи, позволяющим людям с диабетом избежать преждевременной смерти, потери зрения и ампутации конечностей.

Кампания представлена логотипом в виде синего круга, который был одобрен в 2007 году после принятия резолюции ООН по диабету. Синий круг - это глобальный символ осведомленности о диабете. Это означает единство мирового диабетического сообщества в ответ на эпидемию диабета.

Решение о проведении информационной кампании принято с учетом глубокой озабоченности экспертов ВОЗ по поводу отсутствия прогресса в практической диабетологии. Эта тенденция усугубилась в период пандемии COVID-19.

В ходе республиканской информационной акции, утвержденной приказом Минздрава Беларуси от 2 ноября 2021 года №1381, были проведены анкетирование пациентов об удовлетворенности диабетологической помощью, ряд образовательных семинаров для врачей и пациентов, международная сертификационная видеоконференция, а 18 ноября запланирован круглый стол. Мероприятия организованы членами БОМО "Эндокринология и метаболизм" совместно с кафедрами эндокринологии, врачей общей практики и офтальмологии БГМУ, Республиканским центром эндокринологии, Белорусской ассоциацией врачей при международной поддержке Всемирной федерации сердца, Всемирной федерации диабета.

В Беларуси Всемирный день борьбы с диабетом проводится по инициативе Минздрава с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Международной федерации диабета. Это крупнейшая в мире кампания по информированию о проблеме сахарного диабета.

Всемирный день борьбы с диабетом проводится в день рождения Фредерика Бантинга, который совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году открыл инсулин. И уже в январе 1922 года смертельно больному 14-летнему подростку Леонарду Томпсону была проведена инъекция инсулина, спасшая ему жизнь. Это открытие было удостоено Нобелевской премии и положило начало новой инсулиновой эре в диабетологии.

На 1 января 2021 года в Беларуси на диспансерном учете находились 356 945 пациентов с сахарным диабетом. В общей структуре распространенности диабета в Беларуси СД 2-го типа занимает 94%.-0-