Информатизация в здравоохранении пришлась кстати в условиях борьбы с COVID-19 - Макарина-Кибак

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сможет преодолеть вызовы пандемии, этому поспособствуют меры, которые были приняты в стране, в том числе и информатизация в системе здравоохранения. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

"Даже в таких непростых условиях Беларусь продолжит по-прежнему развиваться. Движение наше будет поступательно позитивным, потому что любой вызов всегда приводит к развитию. Мы очень быстро учимся перестраиваться, при необходимости менять профиль, образ жизни. Преодолеть все кризисы, вызовы поможет только крепкое здоровье. Мер по борьбе с коронавирусом в стране принимается большое количество. Мы их все видим: начиная от сдерживания завоза инфекции, до работы с контактами первого уровня и поддержания режима самоизоляции, чтобы не было сразу резкого пика заболеваемости", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Она считает, что в нынешних условиях актуальным становится в том числе и опыт по корректировке законодательства. "Как депутаты Палаты представителей, мы приняли поправки в закон о здравоохранении, очень много говорили об информатизации, о рецептах - оно уже сейчас все очень пригодилось. Например, речь шла о том, чтобы фельдшер мог доставить лекарства пациенту - вот сейчас это пришлось кстати", - пояснила Людмила Макарина-Кибак.

По словам парламентария, процесс борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси будет постепенным, что поможет противостоять резкому увеличению числа заболевших. "Я уверена: мы точно это преодолеем. Потому что белорусы очень адекватные, грамотные люди, - обратила внимание депутат. - Усилия должны прилагать не только медицинские работники, но и население. Когда вы здоровы, стоит делать все возможное, чтобы не заболеть и не пополнить ряды пациентов. Если вы уже заболели либо стали контактом, стоит сохранять спокойствие и выполнять определенные рекомендации врачей, это приведет к позитиву".-0-