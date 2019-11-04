Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

"Возможность ознакомиться со всеми кандидатами со всей страны на публичной кадастровой карте появилась впервые. Сам способ сделать это весьма удобный - один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу", - отметили в пресс-службе.

При подготовке раздела "Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей" использовались материалы ЦИК.-0-