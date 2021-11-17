Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности - дипмиссия

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве.

"Посольство Беларуси в настоящее время работает в штатном режиме, - рассказали в загранучреждении. - По полученной нами информации, в отдельных Telegram-каналах сегодня стали появляться сведения о якобы поджоге. Она устаревшая. Речь идет об инциденте, который произошел в августе этого года".

"Полиция Бельгии ведет расследование данного инцидента, новых происшествий не было", - пояснили в дипмиссии.

В посольстве также обратили внимание, что в связи со случившимся ранее поджогом здания условий для ведения консульского приема нет, и он проводится только в экстренных случаях.-0-