Информацию о более 1230 родниках Беларуси можно найти на публичной кадастровой карте

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день на публичной карте отражена информация о 1239 родниках Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

"В рамках сотрудничества Национального кадастрового агентства и РУП "Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" Минприроды слой "Родники" на публичной кадастровой карте пополнился информацией о 256 новых объектах. Из них 53 новых источника расположены в Брестской области, более 100 - в Витебской и 100 в Минской области", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что вся информация была уточнена и проверена при инвентаризации родников, выполненной РУП "ЦНИИКИВР" в прошлом году в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы.-0-