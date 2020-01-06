Информацию о почти половине улиц Беларуси можно найти на публичной кадастровой карте

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информацию о почти половине всех улиц и иных элементов улично-дорожной сети Беларуси теперь можно найти на публичной кадастровой карте, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

"Национальное кадастровое агентство вошло в новый 2020 год с новыми геоданными. По состоянию на 1 января 2020 года, собрана пространственная информация в отношении 34 121 элемента улично-дорожной сети. Это 43% общего количества элементов, текстовая информация о которых содержится в реестре адресов", - сказала Елена Костюкова.

Пространственная информация собирается в целях ведения адресной системы Беларуси и отображает положение элементов улично-дорожной сети на местности. Кликнув на нужный элемент на публичной кадастровой карте, можно узнать основные характеристики: категорию и наименование населенного пункта, категорию элемента улично-дорожной сети, его наименование на русском и белорусском языках.

Информация собирается Национальным кадастровым агентством Госкомимущества совместно с территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и согласовывается с местными исполнительными и распорядительными органами власти.-0-