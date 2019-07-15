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Информацию защищает закон… и "Облако-62"

Общество 15.07.2019 | 08:50

Получать и распространять информацию – одна из основных конституционных свобод человека. С другой стороны, каждый имеет право рассчитывать, что его персональные данные останутся неприкосновенными, более того, этого требует закон. Поэтому предприятиям и иным организациям, которые имеют дело с такого рода информацией, нужны технологии, соответствующие не только современным требованиям безопасности, но и актуальным нормам белорусского законодательства. Специально для них компания velcom | A1 разработала услугу "Облако-62".

Услуга создана в соответствии с требованиями "Положения о порядке технической защиты информации в информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам", утвержденного приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 62 "О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации".

Этот документ предписывает при работе с информацией, распространение которой ограничено, использовать технологии, гарантирующие ее конфиденциальность и сохранность. К такого рода сведениям относятся персональные данные и информация о частной жизни физических лиц, служебная информация ограниченного распространения, а также любая информация, которая содержит коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Сегодня с такого рода сведениями работают многие компании и учреждения: медицинские центры, страховые компании, банки, туристические фирмы и сети розничной торговли. Именно на них в первую очередь и ориентирована услуга "Облако-62" – надежное решение для хранения и обработки данных, система защиты которой аттестована на способность обеспечить необходимый уровень защиты информации (аттестат от 28.09.2018).

Какие возможности предоставляет услуга "Облако-62" своим пользователям? Прежде всего, они могут разместить свои информационные системы, которым присвоены классы 3-фл, 3-юл, 3-дсп, 5-частн, 5-гос в соответствии с государственным стандартом СТБ 34.101.30-2017, в аттестованном сегменте дата-центра velcom | A1. Это позволяет получить базовый (инфраструктурный) уровень защиты на основе сертифицированных решений, который подтвержден аттестатом соответствия. Базовый – обозначает, что сервисы дата-цента защищены и их работа регламентируется на уровне, достаточном для выполнения текущих строгих норм законодательства.

Пользователям доступны следующие варианты сервиса в аттестованном сегменте дата-центра:

- Colocation – размещение собственного серверного и телекоммуникационного оборудования заказчика;

- IaaS – размещение информационных систем с использованием облачных сервисов на базе среды VMware;

- BaaS – сервис резервного копирования и восстановления.

Кроме того, пользователи услуги "Облако-62" могут воспользоваться дополнительными опциями уже для своих информационных систем, развернутых на площадях дата-цента, – использование сертифицированных средств защиты информации (система управления уязвимостями, защита веб-приложений (WAF), система сбора и анализа событий безопасности (SIEM), антивирусное ПО и т. п.). А для особо требовательных компания velcom | A1 вместе со своими партнерами обеспечит услуги по созданию и аттестации системы защиты информации клиентов на соответствие требованиям законодательства.

Решение "Облако-62" предлагает новый взгляд на услуги центра обработки данных velcom | A1 – одного из первых в Беларуси предложившего не перекладывать вопросы, касающиеся информационной безопасности, на плечи своих клиентов, а помогать им строить системы, которые будут соответствовать самым строгим требованиям в данной сфере. Его пользователям не придется тратить время и инвестировать в средства на создание и поддержку собственных систем защиты информации. Все технические вопросы возьмут на себя специалисты дата-центра velcom | A1, а оплата за услугу будет производиться по привычной арендной схеме.

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безопасность, интернет, связь
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