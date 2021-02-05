Информационную систему поиска работы в ЕАЭС планируется запустить в ближайшее время

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Информационную систему поиска работы для граждан стран Евразийского экономического союза планируется запустить в ближайшее время. Об этом сообщила во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, комментируя итоги состоявшегося сегодня в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот проект заработает, - сказала Ия Малкина. - Речь о внедрении системы взаимодействия рынков труда союза. В проекте участвуют системы всех пяти государств-членов". В частности, в Беларуси это информационный портал государственной службы занятости, в РФ - портал "Работа в России", аналогичные порталы и системы есть в других государствах ЕАЭС.

"Сегодня, кстати, в рамках заседания премьер-министр России Михаил Мишустин также анонсировал информационную платформу, которая разрабатывается Евразийским банком развития во взаимодействии с правительством России, связанную с поиском работы на территории РФ, - отметила Ия Малкина. - Мы ожидаем, что все информационные системы смогут взаимодействовать между собой с помощью унифицированного поискового интерфейса. Непосредственно для граждан это облегчит поиск работы: гражданин сможет идентифицироваться в национальной информационной системе, ему не нужно будет перерегистрироваться в какой-то другой системе другого государства-члена, он сможет получит доступ к информационным системам государств-членов".-0-