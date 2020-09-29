Информационные атаки в отношении Беларуси и России направлены на разрушение памяти о Победе - Головченко

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные атаки в отношении Беларуси и России направлены на разрушение памяти о Победе. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, сегодня предпринимаются попытки пересмотра, ревизионизма, фальсификации истории и итогов (Второй мировой войны. - Прим. БЕЛТА). Находятся желающие переделать и поделить современный мир по-новому, посеять взаимное недоверие, вражду, разобщить людей. Против Беларуси и России ведут яростные информационные атаки, нас, потомков героев-победителей, хотят заставить испытывать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой собственной жизни обеспечили мир для человечества", - сказал Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, такие атаки - "часть спланированной политики не просто по ревизии исторической памяти, а по слому коллективной ментальности народов".

"Советский Союз обвиняют в развязывании Второй мировой войны, советские символы привязывают к нацистским, людям запрещают отмечать священный для них праздник (День Победы. - Прим. БЕЛТА) под знаменами Великой Победы. Для чего это делается? Чтобы разрушить память, сломить внутренний стержень, а затем с помощью раздора и хаоса поставить, возможно, под внешнее управление наши страны", - считает глава белорусского правительства.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Основной вопрос на заседании - историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны соглашения и контракты на сумму около $700-750 млн.-0