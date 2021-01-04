Информационные технологии прочно вошли в процесс обучения - эксперт

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные технологии прочно вошли в процесс обучения, и без них уже будет сложно. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции "Политология как наука и призвание: особенности подготовки специалистов на примере БГЭУ" кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Николай Веремеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и уже дальше работать без них мы, наверное, не сможем. Многие видят в этом какие-то сложности, ограничения. Я же, наоборот, вижу открывшиеся возможности, поскольку студенты получают доступ к огромному количеству не только информации, но и к общению с интересными спикерами, докладчиками. Теперь посредством онлайн-общения мы можем подключить самых известных грамотных специалистов в своей сфере, которые могут дать студентам знания, необходимые в рамках их специальности. И это очень здорово", - сказал Николай Веремеев.

Кроме того, возможности контроля знаний тоже увеличились и улучшились. "Здесь главное условие, чтобы этот контроль, эта форма работы были грамотно организованы. На мой взгляд, в БГЭУ мы с этим прекрасно справились. Мы запустили дистанционную платформу Moodle, которая охватывает всех студентов и преподавателей", - отметил он.

Что касается учебного процесса, по его словам, конечно, было непросто перестраиваться под новый формат взаимодействия. "Я не скажу, что он единственный сейчас. Мы встречаемся со студентами посредством не только информационно-коммуникационных технологий, также у нас идут зачеты, экзамены - сохраняется смешанная форма", - добавил эксперт.-0-

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