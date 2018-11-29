Информбезопасность становится важнейшим вопросом реализации интересов личности и государства - Арчаков

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема обеспечения информационной безопасности становится важнейшим вопросом реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства. Об этом сегодня на открытии международной конференции по инфорбезопасности заявил заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Арчаков заметил, что информационная сфера в последние десятилетия приобрела свойство отдельной области общественной жизни. Из-за новизны возникающих отношений она подвержена повышенной уязвимости от рисков, вызовов и угроз, которые переносятся во все иные сферы общественной жизни. "А проблема обеспечения информационной безопасности становится важнейшим вопросом реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства", - сказал Владимир Арчаков.

"Таким образом и обеспечение информационной безопасности превращается в самостоятельную область жизнедеятельности общества. Именно эти новые условия безопасности общества и потребность осознания их сущности, а также важность определения приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности диктуют необходимость принятия в Беларуси современных концептуальных взглядов на состояние защищенности информационной сферы", - продолжил он.

Владимир Арчаков

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека