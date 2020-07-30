Информкампания "Научите детей видеть ложь" стартовала в соцсетях

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал второй этап информационной кампании "Научите детей видеть ложь", передает корреспондент БЕЛТА.

Второй этап информационной кампании пройдет в социальных сетях. Он проводится для распространения информации среди родителей и работающих с детьми специалистов. Цель - поднять проблему сексуального насилия и эксплуатации несовершеннолетних, в том числе и вовлечения в изготовление порнографии. Ознакомиться с подробностями кампании можно на сайте smartparent.by. Второй этап информационной кампании "Научите детей видеть ложь" реализуется совместно МВД Беларуси, МОМ, USAID и МИД Норвегии.

Во время брифинга

"Эта кампания - наш ответ на тенденцию, которую мы замечаем в последнее время. Ведь все чаще пострадавшими от торговли людьми становятся дети, которые подвергаются сексуальной эксплуатации", - отметила глава представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Махым Оразмухаммедова.

В связи со Всемирным днем борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля, в Минске на здании бизнес-центра по пр.Независимости, 173 с 22.00 до 00.00 можно будет увидеть символ дня и глобальной кампании "Голубое сердце", к которой Беларусь присоединилась в 2019 году.-0-

В Беларуси с начала года более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми Только в этом году уже выявлено 55 трафикинговых преступлений, более 30 из них относятся к тяжким и особо тяжким. Перекрыты 10 каналов вывоза наших граждан за рубеж для эксплуатации. Установлено более 70 потерпевших, 14 из которых являются несовершеннолетними/

Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми - Дапкюнас Всемирный день борьбы с торговлей людьми ежегодно отмечается в соответствии с решением Генеральной ассамблеи ООН по предложению Беларуси в 2013 году.

Фото Оксаны Манчук