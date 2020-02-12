Информресурсы для обмена данными об инфекциях и опасной продукции создадут в ЕАЭС

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения санитарных мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Целью этого решения является создание информационных ресурсов для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Евразийском экономическом союзе, - пояснили в ЕЭК. - Будет осуществляться автоматизированный обмен данными между уполномоченными органами стран ЕАЭС по трем направлениям: о выданных свидетельствах о государственной регистрации продукции; об обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и распространении на таможенной территории союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и окружающей среды, а также о принятых санитарных мерах; о введении временных санитарных мер".

Реализация общих процессов в сфере санитарных мер поможет оперативно информировать о возникновении угроз и чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, принимать своевременные санитарные меры, а также не допустить ввоз, обращение и транзит опасной продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.

"Повысится эффективность взаимодействия между уполномоченными органами и органами стран союза, выполняющими контрольно-надзорные функции, включая таможенные органы, - добавили в ЕЭК. - Сведения в сфере применения санитарных мер станут доступнее. Появится возможность использовать информацию из баз данных для аналитической обработки и статистического анализа в целях эпидемиологического прогнозирования и предупреждения вспышек заболеваний".-0-