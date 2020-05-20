Инфоцентр Белорусской АЭС запустил видеопроект "Теперь вы это знаете!"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационный центр Белорусской АЭС запустил свой видеопроект "Теперь вы это знаете!" на YouTube, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"В коротких, но содержательных видеороликах авторы проекта отвечают на самые актуальные вопросы, касающиеся сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции", - рассказали в "Белэнерго".

Первый сюжет проекта посвящен вопросу выбора площадки для строительства первой в Беларуси АЭС. Подписчики канала Белорусской АЭС в YouTube узнали, насколько длительным и сложным был этот процесс и что главным критерием определения места размещения атомной электростанции являлась прочность грунтов и, следовательно, обеспечение безопасности Белорусской АЭС.

В следующих выпусках сотрудники информационного центра АЭС планируют рассказать о безопасности атомной электростанции, о ее влиянии на окружающую среду, о назначении и принципах работы основного оборудования и других вопросах.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-