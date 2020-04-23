Инфраструктуру Брестского полигона готовят для проведения конкурсов АрМИ

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктуру Брестского полигона готовят для проведения конкурсов Армейских международных игр. Об этом сообщил сегодня журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в этом году должна принять два конкурса Армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярную звезду". Предварительно определено, что они пройдут в Бресте в августе. Сейчас готовится инфраструктура полигона.

"Нам нужно переделать лагерь для размещения участников. Мы уже увеличили его площадь. Провели и другие изменения, которые обеспечат более комфортные условия пребывания военнослужащих. Все необходимое для проведения стрельб готово на 90%. Поля перепроверены с учетом новых упражнений. На полигоне появилась новая учебная зона для стрельбы с вертолета. Строятся новые полевые дороги. Продолжаются работы по мелиорации: отводим воду, чтобы увеличить емкость полей для проведения стрельб", - рассказал Вадим Денисенко.

Также на Брестском полигоне оборудовали трассу для подготовки к конкурсу АрМИ "Десантный взвод", который, предварительно, пройдет в российском Пскове. Эту трассу брестчане возводят почти два года, осталось завершить благоустройство. "Трасса уникальная и сложная. Там есть препятствия, которые у нас ранее не применялись. Они позволяют повысить навыки механиков-водителей БМД, БТРЗД или БТР, в том числе в преодолении брода, движении по косогорам и заболоченным участкам. Построили элементы, необходимые для повседневной подготовки специалистов", - подчеркнул Вадим Денисенко. Он добавил, что примерно через три недели на этой трассе начнут тренироваться десантники.

Команды Вооруженных Сил приступают к подготовке к конкурсам АрМИ. "Уверен, Беларусь в этом году выставит достойных кандидатов во всех конкурсах. Задача одна - борьба за призовые места. Уровень подготовки достаточен, чтобы показать достойный результат", - резюмировал командующий силами спецопераций.-0-