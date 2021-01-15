Инициатива ФПБ позволит повысить заработную плату многим работникам реального сектора - Манкевич

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством поддержано предложение Федерации профсоюзов Беларуси о приостановке действия постановления Совета Министров от 31 июля 2014 года №744 "Об оплате труда работников". На сегодняшний день уже подготовлен соответствующий проект документа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В ФПБ напомнили, что согласно данному постановлению в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1,0.

"Идея, заложенная в документе, теоретически правильная: рост заработных плат должен подкрепляться производительностью труда. Но проблема в том, что этот документ не учитывает ряд особенностей работы предприятий. Например, сезонность, специфику производства и так далее. Показатели, используемые для определения производительности труда, не всегда объективные. В результате на ряде предприятий искусственно сдерживается рост заработных плат, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. - Особенно эти противоречия обострились в период непростой эпидемиологической ситуации. Многие организации столкнулись с объективными факторами, не позволяющими выполнить заложенные в постановлении параметры, при этом они имеют объективные возможности для повышения заработной платы. В связи с этим мы обратились в правительство с предложением приостановить в период непростой эпидемиологической ситуации действие документа".

В соответствии с подготовленным и согласованным заинтересованными органами проектом изменения постановления предлагается приостановить его действие до 31 марта 2021 года. Это даст возможность нанимателям самостоятельно принимать решение о повышении уровня оплаты труда всех или отдельных работников с целью обеспечения их мотивации к результативному труду.-0-