Инициативу "Школа без пластика" поддерживают 15 школ Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от пластиковой посуды и полиэтиленовых обложек для учебников, изучение проблемы переработки отходов и рациональное использование продукции с упаковкой - такие принципы продвигают участники проекта "Школа без пластика". Инициативу, к которой присоединились 15 учебных заведений Беларуси, презентовали учащиеся столичной гимназии №19 во время круглого стола "Zero Waste: настоящее и будущее пластика", передает корреспондент БЕЛТА.

Именно в гимназии №19 зародился проект "Школа без пластика". "Примерно год назад появилась идея развивать инициативу не только среди учителей, учеников и администрации нашей гимназии, но и в семьях, сотрудничая с родителями", - рассказала руководитель проекта Лариса Пескова.

Реализовывали на практике свою идею ученики, педагоги и родители в несколько этапов. Первым делом изучили в теории масштабы проблемы пластиковых отходов в мире и в пределах страны. Затем провели внутренний и внешний аудит - в этом школьникам помогла анкета "Мое мусорное ведро в цифрах" (разработали вопросы сами учащиеся). Важным этапом инициативы стал отказ от использования в школе бутилированной питьевой воды и одноразовой посуды. В качестве альтернативы в учебном заведении стали внедрять специальные фильтры для очистки проточной воды, которую набирают в многоразовые сосуды.

Вместо полиэтиленовых обложек для книг ученики стали использовать льняные, причем изготовленные своими руками. Всех желающих обучают такому полезному делу на серии мастер-классов. Отказались гимназисты и от полиэтиленовых пакетов - сменную обувь, спортивную форму носят в матерчатой экосумке, которая есть у каждого.

Чтобы показать, что у некоторых вещей, которые оказываются в мусорном ведре, есть вторая жизнь, в гимназии проводят конкурс-дефиле "Жить в стиле эко". Развивают в гимназии и культуру рационального потребления ресурсов и их экономии.

Проблема образования и переработки отходов актуальна во всем мире, и Беларусь не исключение. За 2018 год объем отходов в стране достиг показателя в 60 млн т, а общая мощность предприятий по их переработке составляет 13,7 млн т в год. Из 132 видов отходов пластика перерабатывается 92. Пластиковые отходы разлагаются в среднем в течение 500 тыс. лет, полиэтиленовые пакеты - на протяжении 450-470 лет.-0-