Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов - Воскресенский

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал бывший координатор штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

По словам Юрий Воскресенского, примерно за две недели до выборов руководители инициативных групп пришли к руководителям штабов Бабарико и Цепкало с вопросом, какого вектора им придерживаться в дальнейшем и на что ориентировать избирателей.

"Нам сказали: ждите, пока пусть все идет, как идет. Мы подчерчивали, что политически это абсолютно неправильно: мы в ответственности, как говорят, за тех, кого приручили, должны им озвучить какой-то путь. Этот путь - цивилизованный, мирный, ненасильственный - не был озвучен вплоть до дня голосования. В результате свой план озвучили бенефициары, находящиеся за рубежом. В результате они стали хедлайнерами произошедших тогда протестов", - отметил бывший координатор штаба Виктора Бабарико.

Те события раскололи общество, что стало "очень и очень плохим итогом", сказал Юрий Воскресенский. "Даже действия, которые сейчас продолжаются, неэффективны, - заявил он. - Раскол - это очень серьезная проблема, которую сейчас предстоит преодолевать".

"Бенефициарам, которые находились за рубежом, главное было внести раскол в общество. Там нет никакой речи ни о солидарности, ни о взаимопомощи: фамилии задержанных никто не вспоминает, - добавил гость передачи. - Что касается Светланы Георгиевны (Тихановской. - Прим. БЕЛТА), момент тоже очень значимый: почему она ни разу не вспомнила о своем муже? Мне это абсолютно непонятно. Я считаю, это корректно обсуждать, потому что она в безопасности находится, ей ничто не угрожает. Где эта солидарность, которую сейчас должны проповедовать? Цирк уехал, а все мы остались".-0-