Инклюзия без границ: участниками проекта обучения ретуши стали жители Беларуси, Украины и Польши

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активист Сморгонской первичной организации ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" ("БелАПДИиМИ) Эдуард Клуйша реализовал масштабную инициативу "Нам по пути" по обучению всех желающих, включая маломобильных людей, основам ретуши и фотографии. Сегодня в Минске состоялась инклюзивная фотосушка, которая стала финальным этапом инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

Местная инициатива, направленная на расширение возможностей трудоустройства и самозанятости людей с инвалидностью, создание инклюзивной среды в интернет-пространстве и в обществе в целом, реализуется сморгонской первичкой ОО "БелАПДИиМИ" в рамках проекта "Продвижение интересов людей с инвалидностью" (продолжение "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью") при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Шестимесячный онлайн-курс, адаптированный для людей с инвалидностью и призванный помочь им с социализацией, обогатиться знаниями и навыками, объединил 28 учеников не только из разных уголков Беларуси, но даже из Украины и Польши. "Считаю, что проект удался. И особенно то, что была создана инклюзивная среда в интернет-пространстве: бок о бок со всеми желающими дистанционно обучались и маломобильные люди, в том числе из домов-интернатов (весновского и барановичского). Это потрясающие ребята, которые очень старались. Помимо обучения у нас была площадка свободного общения, где мы обсуждали разные темы, приглашали гостей. Я рад, что сегодня двое ребят смогли приехать на фотосушку. Что касается продолжения проекта, то оно обязательно будет. Самое интересное только начинается", - уверен Эдуард Клуйша. Эту убежденность разделяет и координатор местных инициатив этого проекта ОО "БелАПДИиМИ" Елена Бойко. Она называет деятельность Эдуарда окном в мир для маломобильных людей.

Например, девятнадцатилетняя Кристина Никитенок из Бобруйска в силу некоторых физических ограничений большую часть времени проводит дома. После окончания вспомогательной школы она рассматривала разные варианты дистанционного обучения: на консультанта по косметике, программиста. "Узнала о проекте Эдуарда от друзей, затем нашла информацию в интернете. Еще до этого я начала заниматься фотошопом, но самостоятельно. Пока что для меня ретушь - хобби, но хотелось бы, чтобы оно превратилось в профессию. Пока думаю над тем, как совершенствоваться, а потом уже зарабатывать на этом", - поделилась планами Кристина. Ее стремление и первые успехи были поощрены: в подарок от спонсоров девушка получила компьютер.

На открытии фотосушки тройка учеников, чьи портфолио ретушеров показались жюри наиболее достойными, также получила призы: графические планшеты и сертификаты на дальнейшее обучение в школе фотографии Евгении Фатеевой.

Фуд-фотограф, член Belarussian Association of Photographers Юрий Илюхин тоже участвовал в инициативе в качестве приглашенного преподавателя: давал базовые знания. "Самое главное в фотографии - свет и техника. Я учил пониманию работы со светом, как создавать настроение, эмоцию, - рассказал Юрий. - Вообще, за годы преподавания много работал с разными людьми на колясках. Когда, например, ко мне пришел Эдик, он не мог вообще держать фотоаппарат в руках. Мы придумывали разные приспособления и, в конце концов, научили его этому, приспособились. Практически для любого человека можно найти какие-то решения". По мнению Юрия Илюхина, надо учитывать, что некоторые люди на колясках вполне мобильны. Они даже прыгают с парашютом, много путешествуют. Для них нет никаких границ и в том, чтобы быть успешным коммерческим фотографом (при наличии таланта и навыков, разумеется). Для тех же, кто работает из дома, открыты возможности фриланса либо продажи своих снимков на фотостоках. "Сегодня огромное количество фотостоков, где самые простые фотографии приносят доход. В Беларуси вполне можно так зарабатывать от $200-300 в месяц, и это минимум", - добавил эксперт.

Подробнее об этом он рассказал во время фотосушки, провел мастер-класс по фуд-фотографии. Его коллега Роман Калиновский (лауреат конкурса фотографии Golden Belarus) провел мастер-класс по портретной съемке.-0-