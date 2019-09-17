Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на XXI Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF 2019), которая с 17 по 21 сентября проходит в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Белорусский национальный технический университет участвует в выставке в составе коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси по направлению "Информационные и коммуникационные технологии", где представлены такие известные мировые высокотехнологичные бренды, как Intel, Hitachi, Haier, Cisco.

В этот раз в Шанхае демонстрируются не только научно-технические разработки университета, но и молодежные стартапы - победители конкурса стартапов БНТУ предыдущих лет. Особой популярностью у посетителей выставки пользуются высокотехнологичные разработки университета в области медицины (кардиохирургия, стоматология, онкология), в которых применяются новейшие материалы, обладающие памятью формы, и уникальные ультразвуковые технологии.

Одной из задач участия в выставке для БНТУ является изучение передового опыта в сфере цифровизации образования. С этой целью запланированы переговоры между университетом и ведущей китайской компанией в сфере искусственного интеллекта iFlytech.

Китайская международная промышленная ярмарка проводится с 1999 года. Сегодня она занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году на ярмарке было представлено 2,6 тыс. экспонатов из 28 стран, выставку посетили более 160 тыс. специалистов из 82 государств. В этом году CIIF представляет девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках продемонстрируют металлообрабатывающие станки, технику и оборудование для охраны окружающей среды, промышленных роботов, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты.-0-