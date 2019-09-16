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16 сентября 2019, 09:00

Инновации в строительстве и ремонте представят на выставках в Минске

Выставки "Белорусский дом" и "АкваТермЭкспо" пройдут в спортивно-выставочном комплексе "Футбольный манеж" с 31 октября по 2 ноября 2019 года.

Что посмотреть на выставках?

Сотни инноваций строительства и архитектуры, отопления и водоснабжения, ремонта и благоустройства, вентиляции и кондиционирования - на одной площадке. По традиции в центре Минска свои экспозиции развернут компании строительной отрасли: производители и поставщики, студии архитектуры, интерьера и дизайна, проектные бюро. Представители Беларуси, России, Украины, Чехии и других стран поделятся своими достижениями, успехами и секретами. "Белорусский дом" и "АкваТермЭкспо" – это профессиональные площадки для взаимодействия специалистов с партнерами, заказчиками и конечными потребителями.

Насыщенная программа

В рамках мероприятия пройдут конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации современных проектов. На различных мастер-классах на практике продемонстрируют использование новых стройматериалов и инструментов. Не обойдется и без приятных сюрпризов – для посетителей участники готовят эксклюзивные предложения.

Кому будут полезны выставки?

Для представителей бизнеса участие в выставках — это лучшая возможность заявить рынку о себе, представить свои продукты и услуги широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, сформировать новые бизнес-контакты, привлечь инвестиции и заключить выгодные контракты. У каждого участника есть уникальный шанс найти новых деловых партнеров и клиентов для дальнейшей эффективной работы.

Для посетителей – это уникальный шанс ознакомиться с современными строительными и отделочными материалами, получить на месте консультации и выгодные предложения от опытных специалистов в области строительства, ремонта, дизайна и благоустройства. "Белорусский дом" и "АкваТермЭкспо" – это создание современного, комфортного, функционального и красивого жилого пространства.

Основные направления выставок:

Архитектура. Проектирование. Строительство.

Строительные и отделочные материалы.

Предметы интерьера. Дизайн. Элементы декора. Ковка.

Фасад. Кровля. Изоляция.

Окна. Двери. Лестницы.

Системы видеонаблюдения, "умный дом".

Отопление, водоснабжение, канализация.

Системы вентиляции и кондиционирования.

Альтернативные источники энергии.

Проектирование и инжиниринг.

Печи. Камины.

Фильтры и технологии очистки воды.

Насосы, трубы и арматура.

Не упустите возможность стать участником!

31 октября – 2 ноября 2019 года

г. Минск, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2)

Организатор – компания "ЭкспоСистемс":

+375 (17) 342 20 50

+375 (29) 625 71 25

info@exposystems.by

www.belarusdom.by

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