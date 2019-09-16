Инновации в строительстве и ремонте представят на выставках в Минске

Выставки
Что посмотреть на выставках?
Сотни инноваций строительства и архитектуры, отопления и водоснабжения, ремонта и благоустройства, вентиляции и кондиционирования - на одной площадке. По традиции в центре Минска свои экспозиции развернут компании строительной отрасли: производители и поставщики, студии архитектуры, интерьера и дизайна, проектные бюро. Представители Беларуси, России, Украины, Чехии и других стран поделятся своими достижениями, успехами и секретами.
Насыщенная программа
В рамках мероприятия пройдут конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации современных проектов. На различных мастер-классах на практике продемонстрируют использование новых стройматериалов и инструментов. Не обойдется и без приятных сюрпризов – для посетителей участники готовят эксклюзивные предложения.
Кому будут полезны выставки?
Для представителей бизнеса участие в выставках — это лучшая возможность заявить рынку о себе, представить свои продукты и услуги широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, сформировать новые бизнес-контакты, привлечь инвестиции и заключить выгодные контракты. У каждого участника есть уникальный шанс найти новых деловых партнеров и клиентов для дальнейшей эффективной работы.
Для посетителей – это уникальный шанс ознакомиться с современными строительными и отделочными материалами, получить на месте консультации и выгодные предложения от опытных специалистов в области строительства, ремонта, дизайна и благоустройства.
Основные направления выставок:
Архитектура. Проектирование. Строительство.
Строительные и отделочные материалы.
Предметы интерьера. Дизайн. Элементы декора. Ковка.
Фасад. Кровля. Изоляция.
Окна. Двери. Лестницы.
Системы видеонаблюдения, "умный дом".
Отопление, водоснабжение, канализация.
Системы вентиляции и кондиционирования.
Альтернативные источники энергии.
Проектирование и инжиниринг.
Печи. Камины.
Фильтры и технологии очистки воды.
Насосы, трубы и арматура.
Не упустите возможность стать участником!
31 октября – 2 ноября 2019 года
г. Минск, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2)
Организатор – компания "ЭкспоСистемс":
+375 (17) 342 20 50
+375 (29) 625 71 25
info@exposystems.by