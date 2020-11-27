Инновационная неделя пройдет с 30 ноября по 4 декабря в БГТУ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационная неделя пройдет с 30 ноября по 4 декабря в Белорусском государственном технологическом университете. Мероприятие посвящено 90-летию вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГТУ.

"Во время проведения инновационной недели состоятся онлайн-конференции по тематическим направлениям развития университета и его научно-образовательной деятельности. С программой конференций можно ознакомиться на сайте университета", - рассказали в пресс-службе.

БГТУ - динамично развивающийся образовательный и научный центр. Он обеспечивает кластерную сквозную систему подготовки кадров для республики и вносит весомый вклад в национальную систему формирования интеллектуальной и управленческой элиты, способной создавать и внедрять в реальный сектор экономики инновационные решения и продукты.

Созданный в 1930 году университет готовит квалифицированные кадры для нужд ключевых высокотехнологичных отраслей национальной и мировой экономики. За всю историю развития он подготовил более 100 тыс. специалистов. Выпускники БГТУ успешно работают в сферах химической и нефтехимической промышленности, композитных материалов, индустрии информационных технологий, программирования и кибербезопасности, глобальных геоинформационных систем, лесного хозяйства и глубокой переработки древесины, промышленных строительных материалов, биотехнологий и лекарственных сред, полиграфии, автоматизации и робототехники, обеспечения национальной экологической безопасности, экономики, электронного маркетинга.

Среди выпускников университета - известные ученые, академики, лауреаты государственных премий, министры, руководители крупных производственных объединений и предприятий.-0-