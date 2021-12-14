Инновационность, эффективность и импортозамещение стали приоритетами премии "Лидер потребительского рынка - 2021"

Производство инновационной и импортозамещающей продукции были в центре внимания членов экспертного совета премии "Лидер потребительского рынка" в этом году, заявил председатель оргкомитета премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. По его словам, организаторы премии сочли своим долгом поддержать предприятия, которые не стоят на месте, выпускают новую продукцию на уровне мировых стандартов и делают это экономически эффективно.

Как отметил заведующий кафедрой математического моделирования экономических систем АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной академии доктор экономических наук, доцент Владимир Буць, "в современных условиях предприятиям необходимо устранять или снижать уровень не продуктивных, не ведущих к росту добавленной стоимости затрат, а также расширять долю инновационных товаров и услуг, предложенных в рамках программы импортозамещения".

Кроме того, полагает экономист, белорусским предприятиям “необходимо совершенствовать маркетинговые стратегии и уделять больше внимания механизмам продвижения товаров на белорусском рынке, поскольку конкуренция за внимание отечественного потребителя год от года возрастает”.

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021" состоится 15 декабря в столичном Президент-отеле. Премия учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР" в 2015-м и в этом году будет вручена в седьмой раз.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by.

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