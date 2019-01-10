Инновационную библиотеку антител для научных и медицинских целей создают в Беларуси

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационную библиотеку антител для научно-практических, диагностических и терапевтических целей планируется создать в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Дормешкин.

Наиболее широко используемая технология получения антител (гибридомная) имеет ряд существенных недостатков: антитела к некоторым мишеням получить невозможно, кроме того, сам процесс достаточно дорогостоящий. Альтернативой является создание синтетических библиотек, состоящих из миллиардов различных антител, из которых нужные выделяются с помощью высокопроизводительных скрининговых методов. "В данном случае библиотека - это совокупность различных молекул. Первый вариант этой библиотеки уже создан, на это ушло несколько лет. Это было подтверждением того, что наша идея работает, что таким образом можно получать антитела. Следующая стадия реализации этого проекта - создание прототипа, который может быть использован коммерчески, для получения антител с нужными свойствами. В одной пробирке будут находиться 100 млрд молекул. Используя определенные подходы, мы сможем из этого множества выбирать только те, которые обладают нужными нам свойствами", - сказал Дмитрий Дормешкин.

Инновационная библиотека антител предполагает три основные сферы применения. "Ближайшая перспектива - это антитела для научных исследований. Фактически любая лаборатория, которая занимается исследованиями в области наук о жизни, использует антитела. Вторая возможность - создание диагностических наборов. Антитела являются наиболее дорогостоящим и уникальным компонентом любой иммунохимической диагностической системы. В-третьих, в отдаленной перспективе предполагается участие в разработке терапевтических препаратов", - отметил ученый.

Начало производства антител планируется на четвертый квартал 2021 года.

Данная разработка заняла второе место в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года. Кроме того, проект получил награду от СООО "Нативита" в номинации "Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике". Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит такой конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2018 году прошел в девятый раз.-0-