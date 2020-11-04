Инновационные разработки БГТУ представят на выставке товаров и услуг в Шанхае

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае будут представлены инновационные разработки Белорусского государственного технологического университета. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Выставка будет проходить с 5 по 10 ноября в выставочном комплексе National Exhibition and Convention Center, площадь которого составляет 1,5 млн кв.м. "В экспозиции Министерства образования Беларуси будут представлены инновационные разработки Белорусского государственного технологического университета. В частности, это технология нанесения никель-алмазного покрытия, самоочищающиеся антибактериальные композиционные покрытия, радиозащитное стекло, листовые стекла тонких номиналов и гибких стеклянных пленок для солнечных батарей. Кроме того, будет представлена технология формирования имитационных декоративных покрытий на древесных, плитных, облицовочных и композиционных материалах и стоматологические цементы и материалы для стоматологических целей", - рассказали в ведомстве.

Тематические разделы выставки включают и другие направления: высококачественное интеллектуальное оборудование, медицинское оборудование, торговлю услугами, продукты питания, аксессуары и потребительские товары, автомобили, павильон для торговли и инвестиций, бытовую электронику и бытовую технику. Во время выставки планируется работа инфокиоска.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства Шанхая. Выставка будет проводиться под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Главная задача - стимулировать рост общего мирового рынка, выход из кризиса и открытость для делового сотрудничества между странами.-0-