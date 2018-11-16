Инновационный суперконденсатор представили на выставке в НАН Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке научно-технических достижений ученых НАН Беларуси представлен инновационный суперконденсатор, или накопитель энергии, разработанный учеными Научно-практического центра НАН по материаловедению, передает корреспондент БЕЛТА.

Суперконденсатор разработан на основе графеноподобного материала, который получают из графита. Как отметил старший научный сотрудник НПЦ по материаловедению Александр Вечер, новый материал в десятки раз дешевле лития, который используется в накопителях энергии для электротранспорта.

"Суперконденсаторов на основе графеноподобного материала в мире нет. Мы стали первыми. Будем предлагать использование этих накопителей энергии во всей линейке электротранспорта, в том числе в электробусах и электромобилях, - рассказал Александр Вечер. - В научно-практическом центре организовано небольшое, опытное производство суперконденсаторов, планируем его расширять. Эта технология довольно проста, автоматизация производства не составит большого труда".

В выставке научно-технических достижений ученых НАН Беларуси представлено свыше 300 новых разработок и технологий. В ее составе семь кластеров, связанных с приоритетными научными направлениями. Здесь можно ознакомиться с космическими, информационными, био-, нанотехнологиями, новыми лекарственными средствами, достижениями ученых-аграриев. Развернута экспозиция книг ученых-гуманитариев, а также археологическая выставка. Многие разработки не имеют аналогов не только в стране, но и в мире.-0-