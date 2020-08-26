Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны - Ивана Жигон

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны, заявил ансамбль "Косовские пионы" в обращении к белорусской молодежи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя ансамбля народную актрису Сербии Ивану Жигон.

"Мы родились в сердце Сербии - Косово и Метохии. Ездили в школу под сопровождением иностранных вооруженных солдат. К сожалению, мы еще с детства очень хорошо познакомились с "добрыми желаниями" именно тех западных сил, которые сами себе дали право управлять и оценивать ваши выборы, - отмечается в письме. - Самое невероятное то, что пока они всех нас учили "демократии", они в то же самое время бомбили нас, искусственно творили революции, ссорили между собой братские народы. Мы еще тогда очнулись и поняли, что третья мировая война - это, по сути, информационная война с целью овладеть прежде всего нашими умами, получить новые рынки и дешевую рабочую силу".

Коллектив призвал белорусов задуматься, почему иностранные силы вмешиваются во внутренние дела страны. "Вы думаете, что они искренне заботятся о вас во время пика проблем с пандемией и протестами в своих странах? Неужели вы хотите познать такое чувство, когда кто-то продал ваши фабрики, вашу землю, природные богатства, вашу промышленность, источники и даже воду?" - задали вопрос представители ансамбля, отметив, что сербская вода после "оранжевой революции" стала собственностью американской корпорации.

"Помните, что надо хранить единство народа и государства, чтобы быть независимой и свободной страной", - говорится в письме.-0-