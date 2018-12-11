11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранных туроператоров планируют обязать регистрировать для работы в Беларуси юрлицо - резидента страны. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О туризме", сообщил сегодня заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь при разработке закона обсуждается создание механизма защиты. "Мы будем предлагать, что на территории Беларуси иностранная туристическая компания может работать только будучи резидентом Беларуси и по нашим законам. А у нас будет уже какой-то страховой механизм защиты и так далее. Даже если случится форс-мажор, люди не пострадают - они не исчезнут и не испарятся (турфирмы. - Прим.БЕЛТА). Основная задача - защитить потребителя", - сказал Михаил Портной.

Кроме того, предлагается разграничить ответственность турагента и туроператора - сейчас основную ответственность несет туроператор.

Замминистра напомнил, что необходимость вносить изменения в закон о туризме возникла в том числе на фоне ситуации с российским туроператором "Натали Турс". По его словам, Минспорт Беларуси вместе с Ростуризмом работают над тем, чтобы вернуть средства белорусским туристам, но это сложный процесс.

Как сообщалось, в Беларуси было продано около 400 туров "Натали Турс", которые впоследствии были аннулированы.-0-